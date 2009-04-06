Європа: Футбол

"Уіган" зацікавлений у придбанні Бангури.

За повідомленням британського видання people, нападник київського "Динамо" Ісмаель Бангура став об’єктом інтересів клубів англійської Прем’єр-ліги. Найбільше, гвінейця хочуть бачити в "Уігані", нагадаємо саме туди британська преса сватала "гірника" Левандовскі. "Летексні" розглядають Бангуру як заміну іншому африканському форварду єгиптянину Емру Закі, який може покинути команду по закінченню сезону. Ісмаель, який нещодавно відновився після травми, приглянувся ще й ліверпульському "Евертону" та столичному "Фулхему". Схоже, британців вразила скорострільність гвінейця. Бангура у цьому чемпіонаті України із 12-ма голами очолює гонку бомбардирів, незважаючи на тривалу ігрову прогалину через травму.