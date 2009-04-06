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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Європа: Футбол

14:43, 6 квітня 2009 161

"Уіган" зацікавлений у придбанні Бангури.

За повідомленням британського видання people, нападник київського "Динамо" Ісмаель Бангура став об’єктом інтересів клубів англійської Прем’єр-ліги. Найбільше, гвінейця хочуть бачити в "Уігані", нагадаємо саме туди британська преса сватала "гірника" Левандовскі. "Летексні" розглядають Бангуру як заміну іншому африканському форварду єгиптянину Емру Закі, який може покинути команду по закінченню сезону. Ісмаель, який нещодавно відновився після травми, приглянувся ще й ліверпульському "Евертону" та столичному "Фулхему". Схоже, британців вразила скорострільність гвінейця. Бангура у цьому чемпіонаті України із 12-ма голами очолює гонку бомбардирів, незважаючи на тривалу ігрову прогалину через травму.   
Джерело: 24 Канал
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Новини за 6 квітня 2009
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