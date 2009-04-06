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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Європа: Футбол

22:07, 6 квітня 2009 157

Рібері влітку перейде до "Манчестер Юнайтед".

В цьому переконує News of the World. За інформацією видання "червоні дияволи" нібито вже розпочали переговори з півзахисником "Баварії" і зараз є фаворитами в боротьбі за 25-річного француза із "Барселоною" та "Інтером". Англійська команда зможе перемогти конкурентів завдяки фінансово привабливішій пропозиції. Втім зробити її "Манчестер" зможе лише в тому випадку, якщо до свого логічного завершення дійде епопея з переходом до мадридського "Реалу" Кріштіану Роналду. Таким чином місце найкращого та найгламурнішого футболіста Європи займе войовнича людина зі шрамом.Вплинути на переїзд Рібері з Німеччини до Британії може відомий виробник спортивного екіпірування, що з ним нещодавно підписав контракт француз. Ця фірма якраз і одягає як "Манчестер Юнайтед", так "Барселону". Тоді як "Баварія" грає у формі основного конкурента.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 6 квітня 2009
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