Європа: Футбол

Рібері залишається в Мюнхені.

Головний тренер "Баварії" Юрген Клінсманн заявив, що клуб не розлучиться із французьким півзахисником Франком Рібері, на якого претендують мадридський "Реал", каталонська "Барселона", а віднедавна і "Манчестер Юнайтед". За словами Клінсманна, баварці прийняли остаточне рішення щодо майбутнього француза і "людину зі шрамом" ніхто не відпустить до закінчення чинного контракту, тобто до літа 2011 року.Самому ж Рібері відбили охоту йти із "Баварії"такі аргументи як підсилення команди влітку та максимальні завдання перед клубом - перемагати у всіх турнірах, в яких братимуть участь мюнхенці.Нагадаємо, що Франк перейшов у "Баварію влітку" 2007 і за підсумками першого ж сезону став найкращим футболістом бундесліги. До цього Рібері захищав кольори турецького "Галатасараю" і французьких "Меца"та "Марселя".