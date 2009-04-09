Європа: Футбол

Французька "Ніцца" прагне придбати Папе Діакате.

В Україні добре, а у Франції як вдома. Захисник київського "Динамо" Папе Діакате став об’єктом трансферних інтересів французької "Ніцци". Сам сенегалець не виключає повернення до чемпіонату Франції, де на старті своєї футбольної кар’єри відіграв шість років за "Нансі", втім пов’язаний контрактом із "Динамо" до 2012 року. Нагадаємо, зараз Діакате відновлюється після травми і найімовірніше пропустить залишок сезону. Цей факт однак не зменшує інтересу до центрального захисника збоку "Ніцци", яка посилено шукає заміну Седріку Канте на проблемній для команди позиції. Крім середняка французького чемпіонату Діакате також бажаний у іспанському "Бетісі" та англійському "Уігані".