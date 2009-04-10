Європа: Футбол

Хто ще не встиг у Єврокубки?

Кількість путівок зросла до 6. Фантастичний виступ українських клубів у цьому євросезоні достроково гарантував нам 9 сходинку у рейтингу УЄФА, а це означає, що в сезоні 2011/2011 нашу державу на полях Старого світу представлятимуть одразу 6 команд - 2 у Лізі чемпіонів і 4 у Лізі Європи. Зазначимо, завдяки 0,75 бала, що їх заробили у четвер Шахтар та Динамо у кубку УЄФА, Україна залишається найуспішнішою за доробком у цьому сезоні. Цікаво, що за умови вдалого подальшого виступу у турнірі гірників та киян, ми можемо завершити єврокубковий рік навіть сьомими. Щодо лідерів європейського футболу - тут уся 5 без змін - Англія, Іспанія, Італія, Німеччина, Франція. 6 –можливо, наш майбутній конкурент вже наступного року - Росія.