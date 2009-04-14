Європа: Футбол

Сербський бомбардувальник йде на приземлення.

Керівництво італійської "Болоньї" звільнило з посади головного тренера команди серба Сінішу Міхайловіча за незадовільні результати команди у національній першості. Очоливши "червоно-синіх" в листопаді минулого року, після того як "Болонія" повернулась у серію А, Міхайловіч не зумів закріпитись із командою у середині турнірної таблиці. А тепер, за 7 турів до закінчення чемпіонату, один із шести найтитулованіших клубів в історії італійського футболу перебуває у зоні вильоту."Болонья" програла 9 поєдинків із останніх 12 і склала компанію Лечче і Реджині на дні турнірної таблиці, а останньою краплею у терпіні босів клубу стало домашнє фіаско від Сієни 1:4. Передбачається що керувати "Болоньєю" в до кінця першості екс-наставник "Сієни" Джузеппе Пападопуло.