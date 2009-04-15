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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Європа: Футбол

16:39, 15 квітня 2009 166

"Гамбург" хоче придбати Сулеймані.

Серб замість хорвата. "Гамбург" вирішив замінити Івіцу Оліча, який влітку перейде до мюнхенської "Баварії", форвардом "Аяксу" Міралемом Сулеймані, - повідомляє "Гамбургер-Моргенпост". 20-річний нападник у минулому сезоні був визнаний найкращим молодим футболістом чемпіонату Голландії, а згодом перейшов із "Херенвену" до "Аяксу" за 16,5 мільйонів євро, чим встановив новий рекорд Ередівізії. Втім, навіть якщо "динозаври" підпишуть контракт із Сулеймані, кадрових проблем цього літа їм не уникнути. До Англії зібрався ще один лідер "Гамбурга" - Пьотр Троховскі - переконує той же "Гамбургер-Моргенпост". 25-річним півзахисником збірної Німеччини зацікавилися відразу троє прем'єр-лігівських грандів - "Ліверпуль", "Челсі" та "Арсенал". Однак переманити віце-чемпіона Європи на Туманний Альбіон буде нелегко - із "біло-червоними" у Троховскі чинний контракт до 2011 року.   
Джерело: 24 Канал
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Новини за 15 квітня 2009
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