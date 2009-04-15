Європа: Футбол

"Інтер" влітку готовий купити Давіда Вілью.

Трансферні чутки занесли Вілью на Сан Сіро. Після того як у вівторок в італійській пресі з’явилась інформація, що форвард "Валенсії" Давід Вілья може перейти в "Інтер", іспанський нападник вирішив не відмовчуватись і прокоментувати усі чутки. За словами левантійського бомбардира, він би з радістю склав компанію в атаці Златану Ібрагімовічу. Втім сумнівається, що у "Нерраадзурі" та й в інших світових грандів вистачить грошей на його придбання. "Валенсія", нагадаємо, оцінює нападника у 60 мільйонів євро. Але італійські журналісти не виключають, що Моратті розщедриться і витягне із гаманця на забаганки Маурінью шалені гроші. До пари Ібрагімовічу серед кандидатів також є генуезець Дієго Міліто та Дідьє Дрогба із "Челсі".