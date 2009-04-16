Європа: Футбол

Літнє міжсезоння наближається - "питання Тимощука" знову набуває актуальності.

Мюнхенська "Баварія" зробила офіційну пропозицію російському "Зеніту" щодо придбання українського півзахисника Анатолія Тимощука. Як стало відомо виданню "Спорт-Експрес", пакет усієї потрібної документації від німців уже перебуває в офісі санктперетбургського клубу.Наразі "Баварія"сподівається просто віддати за Анатолія 14 мільйонів відступних, зазначених у контракті українця із "Зенітом". Чи продовжуватимуть торгуватись росіяни, наразі невідомо. Зрозуміло лише, що у таборі газпромівської команди Тимощук пробуде ще не довго.