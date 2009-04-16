Європа: Футбол
16:13, 16 квітня 2009 192
Літнє міжсезоння наближається - "питання Тимощука" знову набуває актуальності.
Мюнхенська "Баварія" зробила офіційну пропозицію російському "Зеніту" щодо придбання українського півзахисника Анатолія Тимощука. Як стало відомо виданню "Спорт-Експрес", пакет усієї потрібної документації від німців уже перебуває в офісі санктперетбургського клубу.Наразі "Баварія"сподівається просто віддати за Анатолія 14 мільйонів відступних, зазначених у контракті українця із "Зенітом". Чи продовжуватимуть торгуватись росіяни, наразі невідомо. Зрозуміло лише, що у таборі газпромівської команди Тимощук пробуде ще не довго.
Джерело: 24 Канал
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