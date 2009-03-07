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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Європа: Ралі

17:07, 7 березня 2009 218

Не надто оптимістичний настрій "подвійних шевронів"...

П'ятиразовий чемпіон світу з класичного ралі Себастьян Льоб підтримав свого партнера по "Сітроену" Дані Сордо, висловивши певне невдоволення новим регламентом WRC. А точніше тими його пунктами, які з міркувань економії в умовах кризи, обмежують використання гуми.Річ у тім, що за новими правилами, за тиждень на ралі Кіпру команди зможуть використовувати лише м’які шини для гравію. При тому, що впродовж перегонів траплятимуться і асфальтові спецділянки. Так-от Льоб жалкує, що улюблені асфальтові кілометри доведеться долати на напівпридатній для покриття гумі.І насамперед остерігається високої ймовірності проколів. Зауважимо, раніше іспанець Дані Сордо спрогнозував, що на Кіпрі шини можуть втратити свої якості вже після першого тридцятикілометрового допу. Відповідно пілотам доведеться зіштовхнутись з чималими труднощами. Вболівальники ж навпаки, повинні отримати немало видовища. Адже в нових умовах автомобілі заноситиме чи не у кожному другому повороті. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 7 березня 2009
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