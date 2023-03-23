Про це повідомляє пресслужба "УДАРу" з посиланням на сайт ЄНП.

Читайте також Після ремонту відновлено трамвайний маршрут №33 з новими вагонами "Татра-Юг", – Віталій Кличко

"Консолідована підтримка європейською спільнотою нашого прагнення до захисту головних цінностей цивілізованого світу – свободи та демократії – знайшла своє відображення в підвищенні статусу партії "УДАР" зі спостерігача на асоційованого члена ЄНП", - прокоментував рішення ЄНП лідер партії "УДАР" Віталій Кличко.

Він також зазначив, що відтепер «УДАР» став повноправним членом сім’ї Європейської народної партії.

Я вдячний великій сім'ї Європейської народної партії за те, що довіряють нам і вірять в нас. Це найкраща оцінка з боку європейської спільноти нашої діяльності на шляху України до ЄС,

– заявив лідер партії "УДАР" Віталій Кличко.

Європейська народна партія (European People's Party, EPP) – об'єднана політична партія, заснована у 1976 році. ЄНП є найбільшим загальноєвропейським партійним об'єднанням, до якого входять 83 партії та партнери з 43 країн. Представниками ЄНП є діюча Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн та Президент Європейського Парламенту Роберта Мецола. Також членами партії є 9 керівників країн ЄС та 3 очільники інших країн, 9 членів Європейської Комісії тощо.

Партія "УДАР Віталія Кличка" долучилася до Європейської народної партії у 2013 році, отримавши статус спостерігача.