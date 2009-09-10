Європейська нерухомість

Азійські інвестори вкладаються у європейську нерухомість.

П’ятий у світі за розміром пенсійний фонд Південної Кореї NPS Заявив про наміри придбати кілька об’єктів у Лондоні на суму 150 млн. фунтів стерлінгів. Загалом фонд планує інвестувати до кінця року 3 млрд. доларів у нерухомість у Лондоні, Нью-Йорку, Токіо та Сіднеї.Ще одна компанія, цього разу малайзійська, оголосила про наміри купити лондонський готель Windsor House, в одному з престижних районів міста, за 110 млн. фунтів стерлінгів, - пише "Property Week". Китайські інвестори також інвестують в девелопмент у Європі.Нагадаємо, ціни на нерухомість у Великій Британії останні місяці зростають. Це пов’язують з активізацією попиту завдяки зниженню ставок іпотечних кредитів, яке відбулося після зниження ставки Банку Англії до 0,5%, на фоні зменшення пропозиції.