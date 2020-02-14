Євросоюз скасував заборону на імпорт курятини з України: що про це відомо

Європейський Союз скасував заборону на ввезення м'яса птиці з усієї території України до країн Європейського Союзу. Наразі в українському уряді очікують офіційного оприлюднення цього рішення, щоб воно набуло чинності.

Про це повідомив торговельний представник України Тарас Качка на своїй фейсбук-сторінці. За його словами, відповідне рішення у ЄС ухвалили не одностайно, адже низка країн незадоволені прогресом у співпраці з Україною у низці інших сфер.

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Що відомо про заборону ввезення української курятини до ЄС

23 січня стало відомо, що ЄС призупинив весь імпорт м'яса птиці з України через спалах пташиного грипу на Вінниччині. Зазначимо, що Держпродспоживслужба застерегла українців від купівлі м'яса птиці на стихійних ринках.

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства повідомили, що за їхніми підрахунками у 2020 році Україна стане світовим лідером за темпами зростання виробництва курятини.

До слова, найбільшим виробником курятини в Україні є компанія "Миронівський хлібопродукт (МХП)", яка належить олігарху Юрію Косюку (компанія продає курятину під брендом "Наша Ряба"). Цю компанію часто критикують за те, що за часів президентства Петра Порошенка вона була одним із найбільших отримувачів державних аграрних дотацій.

У 2017 році компанія отримала 230 мільйонів доларів чистого прибутку. За інформацією ЗМІ, у 2018 році "МХП" Косюка отримала 25% усіх аграрних дотацій держави. За підсумками 2017 року Косюк посів 6-те місце у рейтингу найбагатших українців. Його статки оцінили у 900 мільйонів доларів.

2 вересня 2019 року президент України Володимир Зеленський доручив провести аудит виділених аграрних дотацій, переважну більшість яких отримувана компанія "МХП".