18:21
14 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ ЄРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін мститься підводникам. Антикоронавірусні російські роботи
      Вєсті Кремля
      23:58, 13 лютого
      Вєсті.UA: Солодка парочка Тимошенко та Медведчук. Повна непруха Богдана
      Вєсті.UA
      21:52, 13 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ ЄРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Євросоюз скасував заборону на імпорт курятини з України: що про це відомо

      0
      Україна відновить експорт курятини до ЄС / shutterstock

      Європейський Союз скасував заборону на ввезення м'яса птиці з усієї території України до країн Європейського Союзу. Наразі в українському уряді очікують офіційного оприлюднення цього рішення, щоб воно набуло чинності.

      Про це повідомив торговельний представник України Тарас Качка на своїй фейсбук-сторінці. За його словами, відповідне рішення у ЄС ухвалили не одностайно, адже низка країн незадоволені прогресом у співпраці з Україною у низці інших сфер.

      Знайте більше: "Як ми годуємо Європу": ТОП-5 продуктів, які Україна експортує до ЄС

      Що відомо про заборону ввезення української курятини до ЄС

      23 січня стало відомо, що ЄС призупинив весь імпорт м'яса птиці з України через спалах пташиного грипу на Вінниччині. Зазначимо, що Держпродспоживслужба застерегла українців від купівлі м'яса птиці на стихійних ринках.

      У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства повідомили, що за їхніми підрахунками у 2020 році Україна стане світовим лідером за темпами зростання виробництва курятини.

      До слова, найбільшим виробником курятини в Україні є компанія "Миронівський хлібопродукт (МХП)", яка належить олігарху Юрію Косюку (компанія продає курятину під брендом "Наша Ряба"). Цю компанію часто критикують за те, що за часів президентства Петра Порошенка вона була одним із найбільших отримувачів державних аграрних дотацій.

      У 2017 році компанія отримала 230 мільйонів доларів чистого прибутку. За інформацією ЗМІ, у 2018 році "МХП" Косюка отримала 25% усіх аграрних дотацій держави. За підсумками 2017 року Косюк посів 6-те місце у рейтингу найбагатших українців. Його статки оцінили у 900 мільйонів доларів.

      2 вересня 2019 року президент України Володимир Зеленський доручив провести аудит виділених аграрних дотацій, переважну більшість яких отримувана компанія "МХП".

      Ціна на нафту WTI рекордно знизилася: які можуть бути наслідки
      сьогодні
      5321
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Інвестиції 24 Імпорт Торгівля Євросоюз
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 18:00 Український план: дванадцять кроків до безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні
      Оксана Сироїд 76
      сьогодні , 17:15 Росія проти Туреччини: чому нова війна у Сирії неминуча
      Богдан Мірошниченко 1073
      сьогодні , 13:12 Ціна на нафту WTI рекордно знизилася: які можуть бути наслідки
      Тетяна Панасюк 5321
      сьогодні , 13:53 Скільки коштує обслуговування принтера
      Віктор Терешков 225
      сьогодні , 16:20 Романтична вечеря на двох: ідея меню на День святого Валентина
      Євген Клопотенко 244
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук