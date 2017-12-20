8 порад, як їздити по снігу

Як їздити по снігу? Не так, як по льоду – хоча і те, і інше вважається зимовими умовами експлуатації.

Про те, як їздити по снігу, жителі України встигають забути за довгий період теплого сезону: на щастя, на більшій частині території країни основну частину року переважає аж ніяк не сніжна погода. Так що давайте освіжимо наші знання і навички.

Отже, чим поганий сніг — якщо він ще в повітрі, то заважає бачити дорогу. Якщо він вже на землі, то заважає колесам нормально котитися, причому провідним не дає відштовхуватися від дороги, а керованим колесам — змінювати напрямок руху. Особливо прикро, що навіть рівень автомобіля не завжди грає тут вирішальну роль. Сам сніг, ми, автомобілісти, можемо розділити на два види: щойно випав, незайманий і старий, вже перемелений колесами.

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Снігова каша на дорозі небезпечна тим, що під нею часто ховається лід. Тоді потрібно використовувати ті ж прийоми їзди, що і при ожеледі.

— Як і на льоді, головна заповідь їзди по снігу — робити все плавно. Додавати і збавляти газ, обертати кермо, вижимати зчеплення і гальмувати — все потрібно робити без різких рухів. Засніжена дорога не така слизька, як обледеніла, але сніг може приховувати під собою той же лід, і до цього потрібно бути готовим. До того ж при різких маневрах колеса можуть заритися глибше в сніг і викликати буксування.

— На снігу — і свіжому, і вже ущільненому - потрібно намагатися їхати з рівномірною швидкістю і що називається, на "рівному газу". Оскільки при кожній зміні темпу руху провідні колеса можуть легко забуксували (машин 4х4 це стосується в меншій мірі). Тим же загрожує кожна зайва зупинка.

— Слід ретельніше підходити до вибору передач, особливо, якщо сніг глибокий (понад 15 см). Надмірний запас тяги (крутного моменту) на колесах не потрібен, але і внатяжку (на гранично низьких для обраної швидкості оборотах двигуна) по снігу їхати теж годиться.

Як їздити по снігу при автоматичній коробці передач? Або орієнтуйтеся по тахометру, утримуючи обороти порядку 2000-2500 об./хв., або перейдіть в ручний режим коробки, щоб простіше було контролювати обороти. На АКП старого типу перейдіть в режим обмеження перемикань вгору 1 або 2, або поставте селектор на W (winter — зима).

— Якщо сніг особливо глибокий, або під шаром перемеленого колесами снігу є лід, або ви долаєте підйом чи небезпечний засніжений поворот, вам дуже важливо не втратити швидкість і не забуксували. Щоб чути, наскільки точно оберти двигуна відповідають швидкості руху і вчасно помітити початок буксування, усуньте всі джерела шуму в салоні: музику, вентилятор обігрівача, розмови пасажирів.

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— Рушати на снігу потрібно також акуратно, як і на льоду, можливо, з другої передачі — щоб автомобіль не забуксував на місці і не "зарився". Якщо це сталося, негайно припиняйте буксування, щоб під колесами не утворилися лунки. Плавно рушаючи (не обов'язково відпускаючи зчеплення до кінця), розгойдайте автомобіль взад-вперед, поперемінно включаючи то першу, то задню передачу, і накатавши таким чином чисту доріжку (колію), довжиною не менше 30 - 40 см, пробуйте розігнатися по ній і виїхати вперед або назад.

— Глибокі, від 20 - 30 см, намети на дорозі і замети долайте з розгону, попередньо переконавшись, що по той бік снігової перешкоди немає ніякої небезпеки, адже зупинитися відразу вам навряд чи вдасться.

Глибокі, але недовгі снігові перемети можна долати з невеликого розгону, але важливо вибрати напрямок заздалегідь і в'їжджати в сніг одночасно обома передніми колесами — інакше машину може розвернути.

— Якщо поїздка більш-менш довга, зніміть важкий і громіздкий зимовий одяг. Без нього вам буде легше керувати і переносити ноги з педалі на педаль, сприймати коливання кузова і звукову інформацію про роботу силового агрегату і коліс.

— У разі снігопаду, при невеликій швидкості руху сніг може налипати на скла, також в подібних умовах не виключене запотівання вікон. Тому перед поїздкою прогрійте салон, включіть електропідігрів вікон, можливо, відкрийте вікно. І не включайте дальнє світло фар, оскільки густий падаючий сніг подібний на туман, "боротися" з яким потрібно або ближнім світлом, або "протитуманними фарами".

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