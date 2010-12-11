Йєнс Келєр: Я виконую свою роботу дуже добре

Замісник головного тренера "Штутґарта" Йєнс Келєр звинуватив своїх підопічних у поразці з рахунком 1:2 від "Гановера" у гостьовому матчі 16 туру чемпіонату Німеччини

"Я надзвичайно розчарований грою своєї команди, особливо в першому таймі. Весь перший тайм ми спали. Це сумно, але я не розумію, чому все так відбувається.

Щодо критики на мою адресу з боку, то я цим не переймаюсь. Я виконую свою роботу дуже добре", - сказав Келєр.