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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Йєнс Келєр: Я виконую свою роботу дуже добре

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      Йєнс Келєр
      Йєнс Келєр / bundesliga.de

      Замісник головного тренера "Штутґарта" Йєнс Келєр звинуватив своїх підопічних у поразці з рахунком 1:2 від "Гановера" у гостьовому матчі 16 туру чемпіонату Німеччини

      "Я надзвичайно розчарований грою своєї команди, особливо в першому таймі. Весь перший тайм ми спали. Це сумно, але я не розумію, чому все так відбувається.

      Щодо критики на мою адресу з боку, то я цим не переймаюсь. Я виконую свою роботу дуже добре", - сказав Келєр.

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      Джерело: championat.ru
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      Новини за 11 грудня 2010
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