Йєнс Келєр: Я виконую свою роботу дуже добре
200
Замісник головного тренера "Штутґарта" Йєнс Келєр звинуватив своїх підопічних у поразці з рахунком 1:2 від "Гановера" у гостьовому матчі 16 туру чемпіонату Німеччини
"Я надзвичайно розчарований грою своєї команди, особливо в першому таймі. Весь перший тайм ми спали. Це сумно, але я не розумію, чому все так відбувається.
Щодо критики на мою адресу з боку, то я цим не переймаюсь. Я виконую свою роботу дуже добре", - сказав Келєр.
Джерело: championat.ru
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі