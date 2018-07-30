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YouTube для Android отримав темну тему: як її активувати

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YouTube для Android отримав темну тему: як її активувати
YouTube для Android отримав темну тему: як її активувати / AppleInsider

Додаток YouTube для Android отримав темну тему. Варто відзначити, що такі зміни раніше вже отримала web-версія відеохостингу, а потім розробники оновили й додаток для iOS. Близько двох місяців iOS-користувачі мали доступ до темної теми, в той час коли власники Android-пристроїв не розуміли, чому їх версія програми не отримує довгоочікуваних оновлень.

Про це повідомляє 9to5google.

Читайте також: На Google посипалась чергова порція звинувачень щодо роботи YouTube: у чому проблема

28 липня експерти повідомили про те, що компанія почала поширення темної теми YouTube для Android.

Для того, щоб активувати функцію, необхідно оновити програму YouTube, в налаштуваннях програми перейти в розділ основних параметрів. Тут ви і знайдете перемикач темної теми.

Як активувати темну тему в додатку YouTube для Android
Як активувати темну тему в додатку YouTube для Android

Варто відзначити, що темна тема вкрай корисна в будь-який час доби. Якби тема була чорною, в денний час доби втомлювалися б очі. Тут же мова йде про темно-сіре тло, яке ідеально підходить як під використання вдень, так і під використання в повній темряві.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно.

Теги: Інтернет Техно YouTube Android Додатки
Джерело: 24 Канал
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