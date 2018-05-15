YouTube отримав нову можливість, яка допоможе "зберегти здоров'я"

В офіційному додатку YouTube з’явилася функція, яка нагадує користувачу про те, що час відволіктись від перегляду роликів. Нова можливість доступна в налаштуваннях акаунту та дозволяє встановити періодичність нагадувань: від "ніколи" до трьох годин.

Про це повідомляє The Verge.

Читайте також: Google представила спосіб, як вирішити головну проблему Chrome

З метою обмежити негативні наслідки частого користування ґаджетами, технологічні компанії впроваджують в свої пристрої та додатки допоміжні функції. Наприклад, в Twitter можна перейти з класичного режиму в "темний", що допомагає знизити навантаження на очі, а в деяких смартфонах доступна функція "нічний режим", яка робить світло екрану теплішим: цим режимом рекомендують користуватися у вечірній час доби, щоб не відчувати проблем зі сном.

Піклується про здоров'я своїх користувачів і компанія YouTube: минулого року, наприклад, користувачі сайту виявили прихований режим затемнення в браузері (з тих пір він також став доступний в явному вигляді як в додатку, так і в браузерній версії).

А зараз в офіційному додатку компанії для iOS і Android з'явилася функція, яка нагадує про відпочинок від перегляду відео. За замовчуванням нагадування поставлені на "ніколи", але їх періодичність (від 15 хвилин до трьох годин) можна налаштувати. Після закінчення рекомендованого часу користувач буде отримувати повідомлення про те, що час зробити перерву.

Читайте також: Які зміни чекають на користувачів Android або найцікавіше з конференції Google I/O 2018

Вперше про функції розповіли минулого тижня під час щорічної конференції Google I/O 2018. На ній також представили бета-версію операційної системи Android P, в якій є функція, яка буде враховувати час, проведений користувачем за смартфоном, і також пропонувати йому відволіктися і відпочити.