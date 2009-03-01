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"Юленька"

Фільм дня 12:43, 1 березня 2009 391

Містична історія фільму "Юленька" розпочинається доволі романтично.

Молодий вчитель переїжджає із родиною до провінційного містечка заради здоров'я коханої. Його навіть не лякає те, що доведеться змінити університетську кар’єру з чималими перспективами на посаду класного керівника невеличкої школи. Під опіку він бере 5 "А" клас. З перших днів навчання вчитель розуміє, що з учнями щось не так...Серед учениць особливо вирізняється Юленька. Згодом він починає здогадуватися - за дитячим мовчанням стоїть жахлива таємниця. Ці п'ятикласниці не грають ляльками, вони грають... людьми. Особливо серед одноліток вирізняється дівчинка Юленька. З кожним днем життя вчителя заповнюється страхом. І переживати він змушений не лише за себе, але й за свою кохану та її доньку...Режисер трилеру Олександр Стріженов. В ролях - Марат Башаров, Діана Шпак та Оксана Лаврєнтьєва. Драматична стрічка "Юленька" вже в українських кінотеатрах. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 1 березня 2009
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