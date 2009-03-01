Містична історія фільму "Юленька" розпочинається доволі романтично.

Молодий вчитель переїжджає із родиною до провінційного містечка заради здоров'я коханої. Його навіть не лякає те, що доведеться змінити університетську кар’єру з чималими перспективами на посаду класного керівника невеличкої школи. Під опіку він бере 5 "А" клас. З перших днів навчання вчитель розуміє, що з учнями щось не так...Серед учениць особливо вирізняється Юленька. Згодом він починає здогадуватися - за дитячим мовчанням стоїть жахлива таємниця. Ці п'ятикласниці не грають ляльками, вони грають... людьми. Особливо серед одноліток вирізняється дівчинка Юленька. З кожним днем життя вчителя заповнюється страхом. І переживати він змушений не лише за себе, але й за свою кохану та її доньку...Режисер трилеру Олександр Стріженов. В ролях - Марат Башаров, Діана Шпак та Оксана Лаврєнтьєва. Драматична стрічка "Юленька" вже в українських кінотеатрах.