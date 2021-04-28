Про це заявила Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час брифінгу після ухвалення законопроєкту №2194.

Щойно 284 депутати ухвалили зміни до Земельного кодексу, якими позбавили українців права володіти своєю сільськогосподарською землею. Лише "Батьківщина" не дала жодного голосу!

– наголосила Юлія Тимошенко.

За словами лідера "Батьківщини", ухвалений закон зняв останні запобіжники від розпродажу землі іноземцям – як фізичним, так і юридичним особам – та скасував заборону на продаж особливо цінних земель. Тепер дозволено передавати та продавати право оренди без погодження із власником паю, надаючи переважне право на купівлю землі особам, які збираються займатися видобутком корисних копалин, змушуючи селян, які обробляють землю на основі права користування та довічного володіння, викупити свої городи за ринковою вартістю, конкуруючи із закордонними банками.

"Я хочу нагадати всім, як президент обіцяв, що проведе референдум і запитає в людей, чи продавати землю іноземцям і чи взагалі продавати її. Сьогодні без будь-яких референдумів у нас із вами забрали 72% території України. Саме стільки складає сільськогосподарська земля. Нам більше не буде належати не лише земля. Українцям не будуть належати врожаї, прибутки від своєї землі, народу не буде належати нічого на нашій землі і навіть під нею. Бо нас щойно 284 депутати продали – на вимогу президента. Бо він особисто на чолі цього всього стоїть", – зауважила Юлія Тимошенко.

На її переконання, нинішня владна команда змогла прийти до влади за підтримки кланових олігархічних утворень і тепер виконує їхні забаганки, розпродаючи землю, стратегічні об'єкти, газо- й нафтопроводи, надра. Але, впевнена Юлія Тимошенко, український народ і "Батьківщина" разом з ним ніколи з цим не погодяться.

Референдум, який організовують люди за підтримки партії "Батьківщина", – остання можливість захистити українську землю! Прокиньтеся, будь ласка, і ви побачите, що з вами роблять. Якщо ви себе й Україну зараз не захистите, не буде ні України, ні української нації. Саме зараз нас позбавляють основи нашої державності, нашої самостійності і взагалі права нашого народу на існування,

– звернулася до українців Юлія Тимошенко.