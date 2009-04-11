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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Юні робототехніки

17:15, 11 квітня 2009 236

Відбулася Перша Національна олімпіада з робототехніки.

Зібрати робота та наділити його штучним інтелектом - завдання, яке під силу звичайному школяру. Це з’ясувалося під час проведення у столиці першої Національної олімпіади з робототехніки, яка зібрала більше 35-ти команд з Києва, Одеси, Харкова та Сімферополя.Оксана Стоєцька (організатор олімпіади з робототехніки): “Найголовніше дати дітям щось цікаве, цікаву ідею, і в першу чергу це Олімпіада технічна. Діти вчаться програмувати, діти вчаться збирати роботів конструкторів, кожен може реалізувати свою ідею, так як він для себе її бачить”.Кожна з команд протягом двох годин мала скласти міні-робота та запрограмувати його. Судді переконані - це найважчий етап змагань.Дмитро Кожемяка (головний суддя): “Головне створити робота, який би пройшов по ландшафту поміж перешкод. Є визначені критерії, геометричні розміри, 25 см ширини і висоти”.Потім сконструйовані роботи, кожен з яких коштує понад 4 тисячі гривень, долали перешкоди на швидкість. Юні робототехніки запевняють - змагання не важкі, тому й готувалися до олімпіади не надто посилено.Анатолій та Денис (учасники олімпіади): “Наприклад датчик звуку реагує на звук, датчик світла на освітлення. Можемо зробити так, щоб він ходив, їздив, що завгодно. А якщо потрібно, можемо скласти свою модель, не стандартну, а свою”.Євген та Станіслав (учасники олімпіади): “Як для нас, то зі зборкою досить важкувато, а наприклад запрограмувати його досить легко. Нам більше подобається програмувати, тому що складати це не для нас, ми вже навіть запрограмували, але ще не склали”.Переможці змагань представлятимуть Україну на Світовій олімпіаді з робототехніки - вона відбудеться в листопаді у Кореї.  
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 11 квітня 2009
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