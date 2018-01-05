Юних українок переправляли в сексуальне рабство до Греції

В аеропорту "Київ" (Жуляни) під час проходження контролю затримали двох киянок, які з метою заробітку легких грошей розробили злочинну схему переправлення молодих українських дівчат до Греції з метою подальшої сексуальної експлуатації.

Про це повідомив голова поліції Київської області Дмитро Ценов у Facebook.

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Зазначається, що з метою заробітку легких грошей ці жінки, одна з яких проживає у Греції з 2013 року, зорганізувалися та розробили злочинну схему. Зловмисниці переправляли через державний кордон України молодих дівчат 18-20 років, які опинилися в скрутному матеріальному становищі.

У Греції за надання різноманітних інтимних послуг іноземцям, дівчатам обіцяли до 5 тисяч євро на місяць, а також безкоштовне проживання. Насправді українки опинялися в нелюдських умовах, до них застосовувалось фізичне та моральне насильство, встановлювались шалені штрафи, які поступово втягували в боргову кабалу,

– йдеться в повідомленні.

Підозрюваних затримали. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. За фактом торгівлі людьми відкрито кримінальне провадження.



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