Юний український гонщик зробив перший крок до Формули-1

Одним з перших кроків до участі у Формулі-1 є участь у "нижчих" лігах – від Формули-4 до Формули-2. Саме в одній з них невдовзі може розпочати кар’єру молодий український гонщик Іван Пеклін.

Першим кроком до Формули-1 є Формула-4, яка була створена у 2014 році. Вже згодом пілот потрапляє до Формули-3 (FIA Formula 3 European Championship), яка була створена у 2012 році. Вже після Ф3 пілот потрапляє у Формулу 2, новостворену торік на базі колишньої GP2.

Читайте також: Син Міхаеля Шумахера виграв чемпіонат європейської Формули-3

Крім однакової потужності, однією з основних цілей створення такої зрозумілої і прозорої формульної ієрархії для FIA були бюджети. У Ф4 заявляють, що увесь Чемпіонат пілотові коштуватиме приблизно 200 тисяч євро, однак насправді, з урахуванням тестів і накладних витрат, бюджет зросте. Саме на тести такого боліда і відправляється українець Іван Пеклін, тим самим роблячи перший крок, на шляху до Формули 1, пише motorsport.ua.

Нагадаємо, що Іван, якому щойно виповнилося 17 років, після декількох чемпіонських титулів і завойованих Кубків України у молодших картингових класах, став наймолодшим Чемпіоном України найпрестижнішого міжнародного класу KZ-2.

Читайте також: Льюїс Хемілтон – чемпіон Формули-1 сезону 2018 року

Першим стануть тести у французькій Формулі 4. Вони відбудуться цього тижня на легендарній трасі в Ле-Мані у її короткій стаціонарній конфігурації Бугатті.