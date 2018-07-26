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ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Маріуполь" на виїзді зіграв у нічию з "Юргорденом" у матчі Ліги Європи

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Юргорден – Маріуполь результат матчу Ліги Європи 2018
Юргорден – Маріуполь результат матчу Ліги Європи 2018

Футбольний клуб "Маріуполь" зіграв переший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. На виїзді українці протистояли шведському "Юргордену".

Українська команда не була фаворитом цього матчу, та й протистояння загалом. Однак гра показала, що "Маріуполь" здатен на рівних протистояти супернику. Навіть на його полі.

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Українцям вдалося стримати стартовий натиск на їх ворота. А коли гра вирівнялася, їм вдалося забити. Після подачі з кутового Яворський головою (фактично потилицею) пробив по воротах. Це було ще на 37-ій хвилині матчу.

Нічию шведи врятували вже на 4-ій доданій хвилині матчу, коли захисники проґавили у власному штрафному майданчику Баджі. До цього "Юргорден" мав лише дві реальні нагоди відзначитися – двічі пробивав Мрабті. А вже у кінці матчу після удару Даніельсона м'яч влучив у штангу.

Попереду у команд матч-відповідь в Одесі 2 серпня.

Юргорден – Маріуполь 1:1

Голи: Баджі, 90+4 – Яворський, 37

Теги: Новини спорту Ліга Європи
Джерело: 24 Канал
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