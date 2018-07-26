"Маріуполь" на виїзді зіграв у нічию з "Юргорденом" у матчі Ліги Європи

Футбольний клуб "Маріуполь" зіграв переший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. На виїзді українці протистояли шведському "Юргордену".

Українська команда не була фаворитом цього матчу, та й протистояння загалом. Однак гра показала, що "Маріуполь" здатен на рівних протистояти супернику. Навіть на його полі.

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Українцям вдалося стримати стартовий натиск на їх ворота. А коли гра вирівнялася, їм вдалося забити. Після подачі з кутового Яворський головою (фактично потилицею) пробив по воротах. Це було ще на 37-ій хвилині матчу.

Нічию шведи врятували вже на 4-ій доданій хвилині матчу, коли захисники проґавили у власному штрафному майданчику Баджі. До цього "Юргорден" мав лише дві реальні нагоди відзначитися – двічі пробивав Мрабті. А вже у кінці матчу після удару Даніельсона м'яч влучив у штангу.

Попереду у команд матч-відповідь в Одесі 2 серпня.

Юргорден – Маріуполь 1:1

Голи: Баджі, 90+4 – Яворський, 37