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Юргорден – Маріуполь: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

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Юргорден – Маріуполь прогноз на матч Ліги Європи 2018
Юргорден – Маріуполь прогноз на матч Ліги Європи 2018

Футбольний клуб "Маріуполь" у Лізі Європи стартує з другого кваліфікаційного раунду матчем проти шведського "Юргордена". Перша гра відбудеться на виїзді у четвер, 26 липня.

У William Hill у першому матчі більше шансів на перемогу прогнозують "Юргордену". Коефіцієнт на їх перемогу – 1,50. Щодо шансів "Маріуполя", то вони дуже малі – 7,00 на перемогу. Нічия у цьому матчі – 3,60.

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PariMatch  на "Маріуполь" дає дещо менший коефіцієнт – 6,20. На "Юргорден" ж майже без змін – 1,52. Нічия 4,00. Однак шанси на прохід у наступний раунд у "Маріуполя" не такі вже й погані – 2,31. Прохід у наступний раунд "Юргордена" – 1,57.

"Фаворит" оцінив перемогу "Маріуполя" в 7,50. На їх суперників коефіцієнт в 1,44. Нічия у матчі – 4,10. Їх експерти менше вірять у прохід українського клубу у наступний раунд – 3,00, на відміну від 1,35 на "Юргорден".

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У Marathon bet майже аналогічна ситуація з попередніми – 6,95 на "Маріуполь" та 1,51 на "Юргорден". Нічия у матчі – 4,25. Прохід у наступний раунд – 2,50 на українців та 1,533 на шведів.

 

 

Теги: Новини спорту Ліга Європи
Джерело: 24 Канал
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