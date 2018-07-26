Юргорден – Маріуполь: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Футбольний клуб "Маріуполь" у Лізі Європи стартує з другого кваліфікаційного раунду матчем проти шведського "Юргордена". Перша гра відбудеться на виїзді у четвер, 26 липня.

У William Hill у першому матчі більше шансів на перемогу прогнозують "Юргордену". Коефіцієнт на їх перемогу – 1,50. Щодо шансів "Маріуполя", то вони дуже малі – 7,00 на перемогу. Нічия у цьому матчі – 3,60.

Читайте також: Юргорден – Маріуполь: де дивитися матч кваліфікації Ліги Європи

PariMatch на "Маріуполь" дає дещо менший коефіцієнт – 6,20. На "Юргорден" ж майже без змін – 1,52. Нічия 4,00. Однак шанси на прохід у наступний раунд у "Маріуполя" не такі вже й погані – 2,31. Прохід у наступний раунд "Юргордена" – 1,57.

"Фаворит" оцінив перемогу "Маріуполя" в 7,50. На їх суперників коефіцієнт в 1,44. Нічия у матчі – 4,10. Їх експерти менше вірять у прохід українського клубу у наступний раунд – 3,00, на відміну від 1,35 на "Юргорден".

Читайте також: Став відомий можливий суперник "Маріуполя" у кваліфікації Ліги Європи

У Marathon bet майже аналогічна ситуація з попередніми – 6,95 на "Маріуполь" та 1,51 на "Юргорден". Нічия у матчі – 4,25. Прохід у наступний раунд – 2,50 на українців та 1,533 на шведів.