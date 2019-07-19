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      Юристи Кононенка працюють проти кандидата від "Слуги народу" по 222 округу

      225 Читать новость на русском
      Суд
      Суд / informator.news

      Адвокати Владислав Реус та Андрій Каденко, пов'язані з одіозним депутатом і соратником президента Порошенка Ігорем Кононенком захищають в суді Акима Клейменова.

      Клейменов вважається технічним кандидатом Андрієвського. Від початку кампанії його діяльність зводиться до поширення агітації проти кандидата від партії "Слуга народу" Романа Грищука. Про це свідчить його сторінка на Facebook та друковані матеріали. Нещодавно соратники Клейменова опублікували відео, на якому вони з дрона розкидують листівки проти Грищука над будинком Разумкова. Реакцією на ці дії став позов Романа Грищука в Окружний адміністративний суд Києва.

      Андрій Каденко на президентських виборах був головою 94 окружної виборчої комісії, по якій зараз балотується Ігор Кононенко. Зараз під час парламентських виборів юристи Реус та Каденко на 94 окрузі.

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      Теги: Новини України Ігор Кононенко Дмитро Разумков Слуга народу
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