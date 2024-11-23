Повідомляє 24 Канал з посиланням на Яворівську міську раду. Герой загинув 28 серпня 2024 року в Донецькій області.

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Що відомо про загиблого захисника

Юрій Бій був уродженцем міста Яворів. У 2009 році він завершив навчання в Яворівській школі імені Тараса Шевченка, після чого вступив до Новояворівського професійного ліцею, де здобув спеціальність автослюсаря та водія автотранспортних засобів. Певний час працював за кордоном.

У 2022 році, коли почалося повномасштабне російське вторгнення, Юрій Бій залишив позаду своє цивільне життя і одягнув військовий піксель. Служив у лавах 58 окремої мотопіхотної бригади водієм танкової роти. Під час служби отримав знання і навички керування безпілотними системами,

– йдеться у повідомленні.

Юрій брав участь у боях під Бахмутом, а також виконував військові завдання на території Донецької, Дніпропетровської та Сумської областей. За службу він був нагороджений низкою відзнак, зокрема нагрудним знаком "За вірне служіння", відзнакою від командира та медаллю ветерана війни.

Свій останній бій Герой прийняв у населеному пункті Новоукраїнка на Донеччині, де загинув 28 серпня 2024 року.

Зустріч Героя відбудеться у п’ятницю, 22 листопада, в Яворові орієнтовно о 16:00.