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Ющенко попереджає

17:07, 15 квітня 2009 279

НБУ і уряд мають 4 дні на розробку порядку рекапіталізації банків.

Президент попереджає. На підготовку єдиного порядку рекапіталізації банків уряд і НБУ мають лише 4 дні. Саме такий строк визначив Кабміну і Центробанку Президент Віктор Ющенко у середу, 15 квітня. І нагадав, що розробкою згаданого порядку влада марно займається вже кілька місяців, і це завдає збитків як банківській системі, так і реальному сектору. Зауважимо, згідно з обіцянками прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, рекапіталізація фінустанов державним коштом мала стартувати ще наприкінці березня. Щодо загальних принципів цього процесу уряд, НБУ, МВФ та Світовий банк домовилися ще взимку. Однак початок рекапіталізації досі відтерміновується - через неузгодження низки питань між Кабміном та Центробанком. Також заважає недосконалість законодавчого регулювання діяльності тимчасових адміністрацій, введення яких у фінустанови є обов’язковою умовою для отримання коштів. Як уже повідомлялося, бюджетом на поточний рік передбачено виділити на входження держави у капітал проблемних банків 44 мільярди гривень. Однак, за останніми оцінками НБУ, рекапіталізація вимагатиме удвічі меншої суми - лише 20 мільярдів - запевняють у Міністерстві фінансів.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 15 квітня 2009
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