До Польщі екс-президент поїхав, щоб взяти участь в церемонії похоронів Президента Леха Качиньського і його дружини Марії. Ющенко з дружиною Катериною виїхали з Києва о 7 годині ранку.
У Кракові Ющенко візьме участь у траурних заходах державного рівня. Крім того, заплановано низку двосторонніх зустрічей Віктора Ющенка з польськими та міжнародними політиками, культурними діячами.
Ющенко поїхав на похорон Качинського на автомобілі
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Лідер "Нашої України", третій Президент України Віктор Ющенко через закриття повітряного простору поїхав до Польщі на автомобілі.
Джерело:ForUm
До Польщі екс-президент поїхав, щоб взяти участь в церемонії похоронів Президента Леха Качиньського і його дружини Марії. Ющенко з дружиною Катериною виїхали з Києва о 7 годині ранку.