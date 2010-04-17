До Польщі екс-президент поїхав, щоб взяти участь в церемонії похоронів Президента Леха Качиньського і його дружини Марії. Ющенко з дружиною Катериною виїхали з Києва о 7 годині ранку.



У Кракові Ющенко візьме участь у траурних заходах державного рівня. Крім того, заплановано низку двосторонніх зустрічей Віктора Ющенка з польськими та міжнародними політиками, культурними діячами.