Ювілей Barbie

Вічно молода та завжди бездоганна.

Україна долучилася до святкування 50 літнього ювілею Barbie - найвідомішої ляльки світу. У столиці їй навіть присвятили виставку. Ідея саме так відсвяткувати день народження Barbie народилась невипадково. Адже все своє життя Barbie була в центрі уваги - навчалася, досягала успіхів у різноманітних професіях та спорті, займалася благодійністю.У світі є близько 100 тисяч "серйозних" колекціонерів Barbie, переважно це жінки до 40 років. На цю ж виставку найцінніші екземпляри надав одинадцятирічний донеччанин. Валентин Заруі - один з найвідоміших поціновувачів Barbie в Україні. У його колекції більше 300 ляльок, зокрема й унікальні, вдягнуті у коштовні дизайнерські сукні. Валентин мріє зібрати найбільшу у світі колекцію Barbie, втім, улюбленою все ж залишається перша лялька.Валентин Заруі (колекціонер Barbie): "Мені бабуся подарувала її. Вона біла з кішечкою, в джинсах і з рожевою, в рожевій кофтині".Виставка привернула увагу десятків матусь з малюками. Юні модниці радо показували свої Barbie, розказували про їхні вбрання, спілкувались з однолітками. Саме це, на думку психологів, і демонструє роль ляльки.Валерія Кукса (дитячий психолог): "Вона показує дитині і різні ролі, які вона на себе може брати, і може показувати різний прояв себе в тій чи іншій професії, навіть за допомогою неї можна уявляти своє майбутнє - яку професію мати, де можна жити, як виглядати".Перша Barbie з’явилась на полицях крамниць США у чорно-білому смугастому купальнику та сонцезахисних окулярах. Тоді ляльку продавали всього за 3 долари, проте вже у 2005 на аукціоні "Christies" колекціонери готові були віддати за неї 17 тисяч. Протягом 50 років для Barbie та її друзів найвідоміші дизайнери світу, серед яких Кельвін Кляйн та Джон Гальяно, вигадали більше мільярда костюмів. Лялькових двійників отримали й знані зірки, зокрема Джонні Депп, Елізабет Тейлор та Елвіс Преслі.