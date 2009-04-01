У Полтаві святкують 200- річчя свого земляка - Миколи Гоголя.

В честь ювілею урочисто презентували відновлений пам’ятник письменнику, а поруч із ним алею із скульптурами гоголівських героїв. Тут є - Вакула, Солоха, чорт, Ніс, Тарас Бульба, композиції із “Диканських вечорів” та “Сорочинського ярмарку”.Богдан Чернявський (актор театру імені Гоголя): “Двісті років, а цікавість до творів, взагалі інтерес, до спадщини літературної, мені здається, тільки зростає. І людство, окремі просто люди тільки зараз, можливо, відкривають щось нове в цих творах. Тому, я гадаю, що це ще не вік”.Улюблені гоголівські герої взяли участь в костюмованій ході вулицями Полтави. Проте ані чорт, ані відьма не викликали страху, а радше - посмішку.Оксана Канцедал (акторка): “Я - відьма. Без цього у Гоголя нічого не обходило. Всі містичні натури. Все те про що думав народ, чого боялися чомусь поклонялися. Все в нього було вкладено в образі відьми. Але відьми не були в нього злі й погані”.Ювілей Гоголя на Полтавщині святкуватимуть кілька днів. На святкування ювілею письменника з’їхались люди не лише з різних регіонів України, а й з-за кордону.