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Ювілей Гоголя

20:53, 1 квітня 2009 327

У Полтаві святкують 200- річчя свого земляка - Миколи Гоголя.

В честь ювілею урочисто презентували відновлений пам’ятник письменнику, а поруч із ним алею із скульптурами гоголівських героїв. Тут є - Вакула, Солоха, чорт, Ніс, Тарас Бульба, композиції із “Диканських вечорів” та “Сорочинського ярмарку”.Богдан Чернявський (актор театру імені Гоголя): “Двісті років, а цікавість до творів, взагалі інтерес, до спадщини літературної, мені здається, тільки зростає. І людство, окремі просто люди тільки зараз, можливо, відкривають щось нове в цих творах. Тому, я гадаю, що це ще не вік”.Улюблені гоголівські герої взяли участь в костюмованій ході вулицями Полтави. Проте ані чорт, ані відьма не викликали страху, а радше - посмішку.Оксана Канцедал (акторка): “Я - відьма. Без цього у Гоголя нічого не обходило. Всі містичні натури. Все те про що думав народ, чого боялися чомусь поклонялися. Все в нього було вкладено в образі відьми. Але відьми не були в нього злі й погані”.Ювілей Гоголя на Полтавщині святкуватимуть кілька днів. На святкування ювілею письменника з’їхались люди не лише з різних регіонів України, а й з-за кордону. 
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 1 квітня 2009
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