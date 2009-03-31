Ювілей вежі
Фінансові ринки 13:57, 31 березня 2009 205
Символ Парижа святкує ювілей.
Ейфелевій вежі виповнюється 120 років. Саме 31 березня 1889 року завершилося будівництво цієї споруди, яка спершу багатьом людям не сподобалася. Її звели для паризької виставки і мали через 20 років знести.Однак, за цей час на вежі облаштували багато радіоантен і це вберегло її від демонтажу. Цікаво, що у 1925 році один шахрай примудрився двічі продати творіння Ейфеля на металобрухт. Тепер же Париж просто не можливо собі уявити без Ейфелевої вежі, її щороку відвідують мільйони людей.
Джерело: 24 Канал
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