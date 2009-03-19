Ювілейна монета

Ювілейну монету, випущену з нагоди 200-річчя від дня народження відомого письменника Миколи Гоголя презентував Національний банк.

Срібна монета продовжує серію "Видатні особистості України", важить 15 грамів та має номінал 5 гривень. В обіг надійде 5 тисяч таких монет. Придбати її можна за 204 гривні. На одному боці монети зображено малий Державний герб України і номінал карбування, на іншому - портрет Гоголя.Сергій Харчук (автор монети, художник): "Під плащем-накидкою знаходиться українська душа, яка виражена в оцій вишиванці. Тобто це в принципі такої іконографії не існувало, це образ."Олег Дащенко (виконавчий директор НБУ з питань готівково-грошового обігу): "Портретів було дуже багато. Відібрано на наш погляд самий вдалий. Микола Васильович на ній як живий. Відверто кажучи, коли береш цю монету в руки, стає тепло, на серці і на душі."Наразі в НБУ думають над випуском ще двох монет, пов'язаних з творами Миколи Гоголя.