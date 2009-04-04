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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ювілейний саміт

Фінансові ринки 13:05, 4 квітня 2009 189

На кордоні Франції та Німеччини відбувається ювілейний саміт НАТО.

У зустрічі беруть участь лідери 28 держав Альянсу, серед них новоспечені члени НАТО - Хорватія та Албанія. Основна тема форуму - військова операція в Афганістані. Крім того учасники саміту говорять про відносини Альянсу із Росією та місце НАТО у світовій політиці. Дводенна зустріч, присвячення 60-річюю створення організації, відбувається у німецьких містах Баден-Баден і Кель та у французькому Страсбурзі. Ще одне важливе питання на порядку денному - обрання нового генсека НАТО. У п’ятницю цього зробити не вдалося. Проти кандидатури прем’єра Данії Андерса Фога Расмуссена, якого підтримали США та провідні європейські країни, виступила Туреччина. Глава турецького уряду Таїп Ердоган заявив, що Анкару не влаштовує іміджі, який має Расмуссен у мусульманському світі. Мова йде про скандал, коли данська газета надрукувала карикатури на пророка Мухамеда. Це викликало хвилю протестів у мусульманських країнах. Повноваження чинного генсека НАТО Яапа до Хооп Схеффера закінчуються влітку. Не дає спокою саміт Північноатлантичного альянсу противникам цієї організації. У французькому Страсбурзі, де нині відбуваються засідання, протестувальники спробували прорватися до місця проведення форуму. Поліція застосували проти демонстрантів сльозогінний газ. Антинатовські акції відбувалися і напередодні. Так вчора кілька сотень осіб провели демонстрацію у німецькому Баден-Бадені. Під час акції спалахнули невеликі сутички з поліцією. Водночас у французькому Страсбурзі сотні протестувальників взялися жбурляти камінням у правоохоронців. За порядком у німецьких містах Баден-Баден та Кель стежать 15 тисяч німецьких поліцейських, безпеку у Страсбурзі гарантують 9 тисяч французьких правоохоронців.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 4 квітня 2009
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