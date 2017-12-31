З 1 січня 2018 року зросте мінімальна зарплата в Україні

В Україні з 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата збільшується на 523 гривень – до 3723 гривень.

Це передбачено у державному бюджеті на 2018 рік.

"Установити у 2018 році мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з 1 січня – 3723 гривні, у погодинному розмірі – 22,41 гривні", – йдеться в документі.

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Також документом передбачено, що у 2018 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб – 21%, для дітей – 85%, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів – 100% відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям у 2018 році не може бути більше 75% рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.

Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2018 року становитиме 1 700 грн, з 1 липня – 1 777 грн, з 1 грудня – 1 853 грн.

Нагадаємо, 4 грудня Президент України Петро Порошенко запропонував підвищити у 2018 році рівень мінімальної заробітної плати до 4100 гривень.