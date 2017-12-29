З Голлівуду за визнанням в Україні

Підсумки року, що минає зачіпають абсолютно всі сфери діяльності, включаючи культурну, а точніше сказати, музичну.

Вся увага спрямовується до рейтингів, всіляких премій і концертів року. Так, нещодавно в Палаці "Україна" відбулася "Новорічна музична платформа", яка зібрала найяскравіші голоси країни. На одній сцені з топових артистами, такими як Наталя Могилевська, Оля Полякова, Monatik, ALEKSEEV, група "НеАнгели" виступили також вихованки продюсерського центру Олени Лудан та Оксани Севастьянова "Зірковий шлях" – 9ти річна МіЛя (Меланія Дущак) і 12-ти річна Лія Крахманнікова. Запальні номери, авторські композиції та невичерпна енергія, яку випромінювали юні артистки "підірвали" зал, який так звиклий і розбещений шоу-бізнесовою елітою.

Цікавий факт, що і МіЛя і Лія цього літа підкорили Голлівудську сцену, виборовши срібні медалі на Всесвітньому Чемпіонаті виконавських видів мистецтв – WCOPA (World Championships of Performing Arts), який щорічно проходить в центрі світового шоу-бізнесу. Українки зуміли обійти інших учасників так званої "Олімпіади талантів" з 50 країн в номінації "Авторська пісня", "Вокал" та "Акторська майстерність". Цікаво, що свого часу, серед гостей Чемпіонату були Деббі Ален, Полі Шор, Арнольд Шварценегер, а також легендарний "відкривач суперзірок" – Джей Бернштейн.