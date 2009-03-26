З головою
20:13, 26 березня 2009 286
Тернопільська облрада обрала собі голову.
Центральне місце в президії зайняв представник всеукраїнського об’єднання "Свобода" - Олексій Кайда.Раніше він був депутатом Львівської обласної ради, однак склав повноваження. "Свободівці", нагадаємо, стали лідерами виборчих перегонів на Тернопільщині.У четвер відбулось друге засідання новообраної облради. Його знову ігнорували бютівці - жоден депутат від цієї політичної сили не зайшов до зали засідань. Біло-сердечні вважають, що незаконні вибори сформували нелегітимну раду. Відтак продовжують судову тяганину.
Джерело: 24 Канал
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