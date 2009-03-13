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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

З головою все впорядку?

18:37, 13 березня 2009 308

Доспівався. Верховна Рада підозрює у Черновецького душевну хворобу.

На засіданні Тимчасової комісії Верховної Ради з питань розслідування діяльності міської влади одноголосно ухвалили направити столичного голову на психіатричну експертизу. Депутати кажуть - рішення визріло спонтанно після останніх концертів мера перед міськрадою.Володимир Яворівський (член Тимчасової комісії Верховної Ради): "Дуже багато різних балачок сьогодні у місті про певну неадекватність,ну не зовсім відповідність скажімо там, у вчинках,виступах,у словах мера,особливо після його пісень на майдані і таке інше. У когось виникла думка, а давайте дамо відповідь на те запитання, яке сьогодні ну ходить в середовищі людей ,а чи духовно здоровий мер?"Не милують Черновецького і на Банковій. Керівник Секретаріату Президента Віктор Балога помітив - кількість помилок київської влади росте і далі, тому Глава держави як і раніше налаштований до мера столиці критично. Доказ тому - скасовані Президентом мерські рішення та скорочена кількості його заступників.Згадали і про прибутки Леоніда Михайловича. У податковій печерського району його зачекалися - кажуть, колись справний платник податків Черновецький сьогодні перетворився на злісного боржника.Вікторія Мальцева (начальник ДПІ у печерському районі Києва): "Виключень немає ні для кого. Я навіть вчора підписала Леоніду Михайловичу Черновецькому повідомлення. Шановний, прийдіть, задекларуйте свої доходи, бо в мене. як у податкового органу є інформація про отримані великі доходи від продажу вами корпоративних прав".Після чергового сплеску критики на свою адресу Черновецький нібито навіть повернувся з відпустки передчасно. Однак навіть на заявлений з його участю захід не з’явився, а його заступниця Ірена Кільчицька вперто уникала преси.  
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 13 березня 2009
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