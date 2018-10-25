З Києва до аеропорту "Бориспіль" вперше вирушив новий швидкісний поїзд: фото і відео
У четвер, 25 жовтня, з Києва до аеропорту "Бориспіль" вперше вирушив новий швидкісний поїзд. Проте повноцінне курсування ескпреса стартує з листопада.
Потяг вже випробував Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та опублікував у Twitter відповідне відео.
24 канал повідомляв, що у вересні на Центральному вокзалі Києва залізничники почали будувати платформу біля колії №14, звідки відправлятимуться рейкові автобуси до аеропорту "Бориспіль".
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Їдемо залізничним експресом до аеропорту "Бориспіль". У лютому – проект, у травні – початок робіт, у жовтні – тестовий пуск рухомого складу. В листопаді початок роботи експресу,
– мовиться у дописі глави уряду.
Гройсман додав, що проект коштував близько 580 мільйонів гривень.
"Зекономили на закупівлях і ефективно використали наявний бюджетний ресурс. Для порівняння: кошторис сумнозвісного "Повітряного експресу" в 2010 році складав 3,2 мільярда гривень", – написав прем’єр.