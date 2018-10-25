У четвер, 25 жовтня, з Києва до аеропорту "Бориспіль" вперше вирушив новий швидкісний поїзд. Проте повноцінне курсування ескпреса стартує з листопада.

Потяг вже випробував Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та опублікував у Twitter відповідне відео.

24 канал повідомляв, що у вересні на Центральному вокзалі Києва залізничники почали будувати платформу біля колії №14, звідки відправлятимуться рейкові автобуси до аеропорту "Бориспіль".

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Їдемо залізничним експресом до аеропорту "Бориспіль". У лютому – проект, у травні – початок робіт, у жовтні – тестовий пуск рухомого складу. В листопаді початок роботи експресу,

– мовиться у дописі глави уряду.

Їдемо залізничним експресом до аеропорту "Бориспіль". У лютому – проект, у травні – початок робіт, у жовтні – тестовий пуск рухомого складу. В листопаді початок роботи експресу. pic.twitter.com/69g1SfcK3x — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 25 октября 2018 г.

Гройсман додав, що проект коштував близько 580 мільйонів гривень.

"Зекономили на закупівлях і ефективно використали наявний бюджетний ресурс. Для порівняння: кошторис сумнозвісного "Повітряного експресу" в 2010 році складав 3,2 мільярда гривень", – написав прем’єр.

Проект коштував близько 580 млн грн. Зекономили на закупівлях і ефективно використали наявний бюджетний ресурс. Для порівняння: кошторис сумнозвісного «Повітряного експресу» в 2010 році складав 3,2 млрд грн. pic.twitter.com/ILVvinczT1 — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 25 октября 2018 г.