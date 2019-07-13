З коктейлем Молотова проти танка: у Чернігові атакували "символ Російської Федерації"

Троє чоловіків спробували підпалити монумент на честь припинення німецької окупації міста під час Другої світової війни. Оскільки пам'ятник – це радянський танк, що одним з перших заїхав до Харкова у 1943, хулігани вирішили атакувати його "коктейлем Молотова".

Трапився інцидент приблизно о 23 годині у суботу, 12 липня, на площі Перемоги (у народі – "Круг") в Чернігові, повідомила прес-служба Нацполіції Чернігова.

Тим часом у Харкові поряд з нещодавно відновленим бюстом Жукова відбулася акція протесту

Одразу після повідомлення на "102" на площу прибули патрульні та пожежні. Тож швидко вдалося, завдяки пильності небайдужих громадян, "затримати "за гарячими слідами" двох молодиків, які підозрюються у вчиненні хуліганських дій", як повідомили поліцейські.

Дивіться фото з місця подій ("Чернігів оперативний" та Нацполіції):

За словами свідків, чоловіків, які кинули пляшку з легкозаймистою рідиною у пам'ятник, було троє. Але одному зловмиснику вдалося втекти. Про затриманих відомо небагато: перший – 1986 року народження й родом з Бахмача (місто у Чернігівській області), другому 22 роки й він з Чернігова.



Користувачі соціальних мереж подібний вчинок не зрозуміли

Одного із затриманих (після того, як він дав свідчення поліції) хтось із місцевих мешканців зняв на камеру та виклав відео у мережу. Молодик, схоже, був напідпитку. І при цьому запевняв, що "символ Російської Федерації" не повинен стояти у Чернігові. Саме тому його, мовляв, і атакували "коктейлем Молотова".

Дивіться відео з Telegram-каналу "Чернігів оперативний" про свідчення одного із затриманих:

Вогонь пожежники оперативно ліквідували, тож пам'ятник практично не постраждав (пожежа частково пошкодила фарбу). А поліція тим часом розпочала кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Максимальне покарання за такий злочин – обмеження волі до п'яти років.

Що це за пам'ятник "Танк"? Це монумент, зведений на честь "визволення міста від німецько-фашистських загарбників". Безпосередньо сам танк – справжній. За словами місцевих істориків, він із 129 танкової бригади так званої "Робітничо-селянської Червоної армії", яка першою увійшла до Чернігова під час вигнання німців у 1943. Монументом його зробили у 1968 році.