З Національного архіву Британії зникли тисячі рідкісних та унікальних документів

Тисячі урядових документів, в яких викладено деякі з доволі суперечливих епізодів британської історії XX століття, зникли після того, як державні службовці видалили їх з Національного архіву Британії.

Всього зникло близько тисячі документів, пише The Guardian.

Також зникли документи про діяльність Комуністичної партії Британії за часів Холодної війни, інформація про те, як британський уряд заволодів російськими державними фондами після революції 1917 року.

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Також зникли файли про оборонні угоди між Великобританією і Малайзією в кінці 1950 років минулого століття – перед тим як обидві країни вступили у війну з Індонезією.

Міністерство закордонних справ пізніше повідомило, що документи так і не знайшли. Чому документи були вилучені й чому немає їх копій, у відомстві повідомити відмовились.