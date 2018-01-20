З окупованого Донецька заборонили виїжджати людям окремих професій

У терористичній організації "ДНР" запровадили заборону виїжджати на підконтрольну Україні територію людям керівних посад.

Про це повідомляють Новости Донбасса з посиланням на інформаційні ресурси бойовиків.

За словами глави угруповання Олександра Захарченко, заборона стосується "керівників підприємств і організацій, чиновників, що займають високі пости, і осіб, що мають доступ до державної таємниці".

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Стверджується, що такий захід зроблена, щоб уникнути "вербування українськими спецслужбами".