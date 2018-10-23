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      З Росії в Україну спробували провезти мертву жінку, видаючи її за живу

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      З Росії в Україну спробували провезти мертву жінку, видаючи її за живу
      З Росії в Україну спробували провезти мертву жінку, видаючи її за живу / Ілюстративне фото

      У вівторок ввечері, 23 жовтня, через кордон з Росією в Україну на Харківщині рідня намагалась перевезти мертву жінку, видаючи її за живу. Інцидент стався у пункті пропуску "Гоптівка".

      Про це у Facebook сповістив помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян.

      Згідно з повідомленням, автомобіль, у якому виявили мертву жінку, мав російську реєстрацію і керував ним громадянин РФ. Пасажиром автомобіля був громадянин України, син водія.

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      Під час огляду транспортного засобу на задньому сидінні правоохоронці виявили труп жінки, яка була посаджена та пристебнута ременем безпеки, як жива людина. Вже потім після виявлення трупа, водій, який виявився чоловіком померлої жінки, надав прикордонникам свідоцтво про смерть від 22 жовтня, видане компетентними органами РФ,
      – мовиться у повідомленні Слободяна.

      Правопорушники пояснили, що намагались перевезти в Україну труп жінки під виглядом пасажирки, щоб поховати її у Запорізькій області.

      При цьому російські правоохоронці на цій же ділянці кордону не побачили у перевезенні трупа таким чином нічого надзвичайного, та випустили авто з території РФ.

      Слободян зазначив, що наразі тривають слідчі дії, повідомлення про подію скерували до поліції.

       

      Теги: Новини України Держприкордонслужба Новини Росії Жертви Новини Харкова Курйозні новини
      Джерело: 24 канал
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