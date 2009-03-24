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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

З СІЗО у СІЗО

21:21, 24 березня 2009 292

Екс-суддю І. Зварича перевезли з Києва до львівського СІЗО.

З Києва до Львова перевезли Екс-голову місцевого Апеляційного адміністративного суду Ігоря Зварича, який за рішенням суду залишився під вартою на час розслідування справи про хабарництво у особливо великих розмірах. Зараз колишній суддя перебуває у Львівському слідчому ізоляторі, у звичайній камері і не один - оце й усе , що повідомили про теперішній побут підозрюваного в місцевому управлінні з виконання покарань . Охороняють Ігора Зварича, як і усіх інших в’язнів, оскільки жодної небезпеки для його життя не вбачають.Мирослав Демків (заступник начальника управління з виконання покарань у Львівській обл.): “Він утримується зараз в звичайній камері, які є в слідчому ізоляторі, утримує ті самі побачення, виходить на зустрічі з адвокатами, тобто якихось особливих моментів, щодо його тримання немає. Психологічного якогось завантаження чи поганого психічного стану не спостерігається. Зосереджений, стриманий, спокійний”.Нагадаємо, 10 березня печерський райсуд Києва обрав для Ігора Зварича як міру запобіжного заходу взяття під варту. До суду екс-суддя майже три місяці перебував у розшуку.
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 24 березня 2009
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