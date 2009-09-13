12 українських виконавців дарували свої серця і талант киянам.

Саме зі столиці розпочався всеукраїнський тур "З Україною в серці" - на підтримку дій прем'єра Юлії Тимошенко. Руслана, Олександр Пономарьов, Ірина Білик, гурти "ТіК", "Друга ріка" та інші зірки намагалися переконати людей, що головне бути небайдужим до долі своєї країни, і підбадьорити тих, хто прагне змін. А таких було багато - на концерт завітало понад 55 тисяч глядачів. Валерій Харчишин (співак): "Це єдина людина, яка замість того, щоб балакати, реально працює і це видно. Якби сьогодні відбувалися вибори, я би свій голос віддав би за неї, це ініціатива усіх музикантів, які є небайдужими до сьогоднішньої України, хочу бачити Україну щасливою, не хочу з неї втікати."Щоб Україна стала кращою, їй потрібні сильні політики, - кажуть виконавці. Жінка, яку підтримали зірки естради, на їхню думку, має всі необхідні лідерські якості. Олександр Пономарьов (співак): "Настав час, коли Президентом в нашій країні повинна стати жінка, тим більше, що спілкуючись з нею я зрозумів, що це та жінка, в якої є ті якості, яких не вистачає нашим політикам-чоловікам: харизматичність, любов до України, сила внутрішня, вміння настільки контактувати з людьми, що я впевнений, що мені жодного разу не буде соромно за цю жінку, якщо вона представлятиме нашу країну закордоном."Саме Майдан колись став центром потужних перетворень, нагадала глядачам прем’єр-міністр. І щоб не допустити зневіри в серцях людей, на її думку, при владі має бути потужна злагоджена команда.Юлія Тимошенко (прем'єр-міністр України): "Я переконана, що Україна чекає на команду, яка може відновити всі наші найкращі мрії, найкращі сподівання, саме для цього ми сьогодні тут, з Україною в серці, в серці з вірою, переконана, що ми зможемо показати високий клас."Дарувати серця українські зірки планують скрізь: від обласних центрів до невеличких містечок. Кажуть - у такий спосіб намагатимуться пояснити людям, що зараз час не сидіти мовчки, а проявити свою громадянську позицію.