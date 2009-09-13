10:42
29 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Тіматі одягатиме опришніків Кожугєта
      Вєсті Кремля
      22:12, 28 травня
      Вєсті.UA: Абсурдні козирі Луценка. Ляшко дихає Гройсману в спину
      Вєсті.UA
      21:47, 28 травня
      Скільки заробляє олігарх Фірташ на заводі-гіганті та хто із чиновників йому допомагає
      ЦРУ
      09:02, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      "З Україною в серці"

      309

      12 українських виконавців дарували свої серця і талант киянам.

      Саме зі столиці розпочався всеукраїнський тур "З Україною в серці" - на підтримку дій прем'єра Юлії Тимошенко. Руслана, Олександр Пономарьов, Ірина Білик, гурти "ТіК", "Друга ріка" та інші зірки намагалися переконати людей, що головне бути небайдужим до долі своєї країни, і підбадьорити тих, хто прагне змін. А таких було багато - на концерт завітало понад 55 тисяч глядачів. Валерій Харчишин (співак): "Це єдина людина, яка замість того, щоб балакати, реально працює і це видно. Якби сьогодні відбувалися вибори, я би свій голос віддав би за неї, це ініціатива усіх музикантів, які є небайдужими до сьогоднішньої України, хочу бачити Україну щасливою, не хочу з неї втікати."Щоб Україна стала кращою, їй потрібні сильні політики, - кажуть виконавці. Жінка, яку підтримали зірки естради, на їхню думку, має всі необхідні лідерські якості. Олександр Пономарьов (співак): "Настав час, коли Президентом в нашій країні повинна стати жінка, тим більше, що спілкуючись з нею я зрозумів, що це та жінка, в якої є ті якості, яких не вистачає нашим політикам-чоловікам: харизматичність, любов до України, сила внутрішня, вміння настільки контактувати з людьми, що я впевнений, що мені жодного разу не буде соромно за цю жінку, якщо вона представлятиме нашу країну закордоном."Саме Майдан колись став центром потужних перетворень, нагадала глядачам прем’єр-міністр. І щоб не допустити зневіри в серцях людей, на її думку, при владі має бути потужна злагоджена команда.Юлія Тимошенко (прем'єр-міністр України): "Я переконана, що Україна чекає на команду, яка може відновити всі наші найкращі мрії, найкращі сподівання, саме для цього ми сьогодні тут, з Україною в серці, в серці з вірою, переконана, що ми зможемо показати високий клас."Дарувати серця українські зірки планують скрізь: від обласних центрів до невеличких містечок. Кажуть - у такий спосіб намагатимуться пояснити людям, що зараз час не сидіти мовчки, а проявити свою громадянську позицію.
      blog_ava
      Які зміни відбудуться у РНБО: заява новопризначеного секретаря Данилюка
      сьогодні
      8859
      Теги: Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 13 вересня 2009
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Топ найпунктуальніших авіакомпаній в українських аеропортах: інфографіка
      сьогодні , 10:01 Топ найпунктуальніших авіакомпаній в українських аеропортах: інфографіка
      270
      Пороблено: якою буде наступна Верховна Рада
      сьогодні , 08:40 Пороблено: якою буде наступна Верховна Рада
      Костянтин Шкабара 995
      Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      сьогодні , 00:01 Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      Роман Маселко 2540
      Це буде майже революція, – Фесенко про новий парламент, склад "Слуги народу" і Коломойського
      28 травня , 20:03 Це буде майже революція, – Фесенко про новий парламент, склад "Слуги народу" і Коломойського
      Інна Жолобович 4698
      Саакашвілі та громадянство: чого чекати від повернення екстравагантного грузина
      28 травня , 18:33 Саакашвілі та громадянство: чого чекати від повернення екстравагантного грузина
      Євгенія Мазур 2021
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук