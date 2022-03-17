Таку інформацію повідомили в офіційному телеграм-каналі Луганської ОДА. Там зазначили, що гуманітарна ситуація в області критична, але контрольована.

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Поки ведемо перемовини щодо режиму "тиші", робимо усе можливе для підтримки та порятунку людей. Невеликими партіями, але щоденно відправляємо людей у безпечні регіони України,

– підкреслили у Луганській ОДА.

На щастя, вчора й сьогодні вдалось вивезти жінок з дітьми та людей похилого віку з міста Рубіжне Сєвєродонецького району. Зазначається, що до центру міста дістатися неможливо, тож евакуацію здійснювали з Південного кварталу. Одночасно, цими ж автобусами, доправляється гуманітарна допомога у "гарячі" точки Луганської області.

"За 21 день війни спільними зусиллями Генерального Штабу ЗСУ, Управління Організації Об’єднаних Націй з координації гуманітарних справ (OCHA) та обласної влади гуманітарними коридорами з Луганської області евакуйовано 11 тисяч людей", – повідомили у телеграм-каналі.

Додамо, що черговий гуманітарний конвой вже на етапі підготовки. У Луганській ОДА сподіваються отримати режим "тиші" найближчими днями.

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