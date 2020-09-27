Невдовзі українці обиратимуть місцеву владу і вперше голосування відбуватиметься в умовах масштабного інфекційного спалаху. Утім пандемія COVID-19 не стала причиною для скасування виборів.

За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, вибори можуть перенести лише, якщо більшість регіонів потрапить до червоної зони. Але тоді може постати необхідність запровадження надзвичайного або воєнного стану. Детальніше про це – у сюжеті 24 каналу.

Читайте також Місцеві вибори 2020: за якими правилами все відбуватиметься та що нового чекає на українців

Координаторка громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська зазначила, що про надзвичайний стан наразі не йдеться. Відповідно не можна прогнозувати, чи буде ситуація покращуватись, чи погіршуватись, сказала вона.



Вперше голосування відбуватиметься в умовах пандемії / Скриншот з відео

Рекомендації проведення виборів під час пандемії

Аби зробити виборчий процес максимально безпечним, Кабмін затвердив порядок проведення виборів в умовах карантину:

на вході на дільницю виборцям мають вимірювати температуру;

потоки людей на вході та виході повинні розділити;

обов'язковим є носіння маски;

в приміщенні мають нанести розмітку для дотримання дистанції;

при вході повинні бути антисептики;

кожні 2 години будуть проводити дезінфекцію дверних ручок, поручнів та сидінь;

кожні 4 години робитимуть вологе прибирання;

також виборцям рекомендують користуватися своїми ручками.

Ті, хто перебуватиме 25 жовтня на самоізоляції теж зможуть проголосувати. Для цього необхідно буде подати заяву та довідку з медичної установи не пізніше, ніж о 20 годині 23 жовтня. У день виборів до них прийдуть члени виборчої комісії із бюлетенем та скринькою.

Насамперед 3 члени комісії повинні їхати зі скринькою до тих людей, які не мають змоги самі пересуватися, тобто до осіб з інвалідністю. А потім – по тих заявах, які зроблять люди, що перебувають на обсервації через хворобу,

– розповів нардеп Павло Бакунець.



Виборцям рекомендують користуватися своїми ручками / Скриншот з відео

Скільки коштуватиме безпечне голосування

Нові правила хочуть закріпити і на рівні закону. Відповідний законопроєкт до Верховної Ради подав Павло Бакунець разом з іншими нардепами. Зокрема, хочуть передбачити й окрему кабінку та скриньку для виборців із ознаками ГРВІ чи температурою. У комітеті виборців підрахували, що на все це потрібно приблизно 200 мільйонів гривень.

Для членів комісій потрібно закупити приблизно 13 мільйонів масок. Держава має всі можливості для цього. Однак наразі ми не бачимо жодного документу, у якому було б вказано, скільки держава готова виділити на проведення виборів в умовах пандемії,

– зазначив аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок.

Також законопроєктом, який підготували у Раді, пропонується віддати забезпечення виборчих дільниць місцевим бюджетам.



У Раді пропонують віддати забезпечення дільниць місцевим бюджетам / Скриншот з відео

"Якщо в місцевих бюджетах на це не буде коштів, то так званий великий пласт відповідальності буде лягати на партії, які делегували членів комісій забезпечити їх всіма необхідними засобами або на самих членів виборчої комісії та виборців", – сказала координаторка громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

Вибори під час пандемії у інших країнах

Україна не перша країна, яка проводитиме вибори в період пандемії коронавірусу. У сусідній Польщі обирали президента, і віддати свій голос прийшли рекордні майже 70 % населення. А у Південній Кореї провели парламентські вибори, явка на них була найвищою за останні 28 років.

Місцеві вибори в умовах пандемії: дивіться відео