За Єрмака вже могли внести всю суму застави, – адвокат

Колишній глава Офісу Президента Андрій Єрмак має внести заставу, щоб не бути в СІЗО. Його адвокат Ігор Фомін каже, що всю необхідну суму вже могли зібрати.

Про це він повідомив в ефірі "Новини.LIVE" увечері 15 травня. Зокрема, сам адвокат вніс за Єрмака кілька мільйонів.

Чи правда, що за Єрмака вже внесли всю суму застави?

Ведуча запитала адвоката, скільки грошей застави вже внесли за експосадовця. Адже останні відомі дані свідчили про 58,8 мільйона гривень застави із необхідних 140 мільйонів. Такі цифри навела "Українська правда".

Ігор Фомін припустив, що суму зібрано повністю – мовляв, якщо порахувати всі транзакції, то має вистачити. Втім, через тривалий фінансовий моніторинг та особливості роботи банківської системи кошти повільно зараховують на кінцевий рахунок.

Я маю надію, що вся сума. Однак дуже складно з банками. Дуже багато людей бере участь в цьому. І дуже складно наша банківська система приймає платежі. Тим більше багато платежів, багато людей. Я зараз навіть не можу сказати, чи вже всі кошти внесені, але, на мою думку, якщо всі ті платежі, які роблять люди, зараховані, то ця сума має бути внесена,

– сказав він.

Сам Фомін вніс за Єрмака 5 мільйонів застави.

Цікаво! В коментарі Суспільному Ігор Фомін додав: гроші на заставу вже зібрали. Однак через те, що банки вже не працюють, всю суму ще не зарахували. Сам Єрмак продовжує перебувати в СІЗО.

Хто ще вносив кошти на заставу для Єрмака:

футболіст і футбольний тренер Сергій Ребров (30 мільойнів гривень);

членкиня Наглядової ради "Укрнафти" та керівниця Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" Роза Тапанова (8 мільйонів гривень);

актор і продюсер Григорій Гришкан (666 тисяч гривень).

До слова, українці вже розкритикували Реброва за допомогу Єрмаку.

Банки в Україні працюють у вихідні чи Єрмак проведе вихідні в СІЗО?

Журналісти "Української правди" зауважили, що у п'ятницю Вищий антикорупційний суд працює до 15:45. Проте у зв'язку з тим, що продовжувались судові засідання, в будівлі суду були чергові, які у разі надходження повної суми могли видати довідку про внесення застави.

Банківський день закінчується о 18:00. У зв'язку з тим, що у ВАКС субота та неділя – вихідні дні, суд не зможе перевірити, чи дійсно надійшла потрібна сума на рахунок, та видати довідку для того, щоб Єрмака випустили зі слідчого ізолятора у суботу та неділю. При цьому поповнити банківський рахунок для внесення застави за колишнього очільника Офісу Президента охочі можуть і на вихідних,

– ідеться в матеріалі.

Чи вплине справа Єрмака на підтримку України у світі?

Прихильники Єрмака часом говорять про те, що розслідування тільки шкодить Україні. Водночас історик, політик та дипломат Роман Безсмертний розповів 24 Каналу, що реакція Європи на дії НАБУ та САП спокійна.