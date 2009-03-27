За бронею безпечніше

Через ріст насилля у сусідній Мексиці майстерні додалось роботи.

Якщо вам, можливо, здалося, що американській автоіндустрії прийшов кінець, то ви, значить, просто не мали нагоди побувати у цій автомайстерні в Сан-Атноніо. Через ріст насилля, пов'язаного з наркоторгівлею, у Мексиці, кордон з якою проходить зовсім неподалік, справи в цих спеціалістів з бронювання автомобілів стрімко пішли вверх. В компанії кажуть, що цього року очікують подвоєння доходів.Джейсон Форстон (віце-президент компанії Texas armouring corporation): “Ми любимо тішити себе думкою, що наш бізнес є "кризонепробивним". Нажаль, напруга у світі зростає, збільшується прірва між бідними та багатими. В результаті, частішають випадки насильства і викрадень з метою викупу”.Спеціалісти техаської майстерні беруть за переробку автомобіля в середньому від вісімдесяти до ста тисяч доларів, причому хлопці "підсилюють" не лише лімузини, але й “Тойоти”, “Хонди”, пікапи та позашляховики.Війна між владою Мексики та наркокартелями вже забрала понад тисячу життів цього року. Від рук членів банд гинуть поліцейські та цивільні люди від Канкуна до прикордонного міста Тіхуана у запеклій боротьбі за канали незаконної торгівлі наркотиками. Джейсон Форстон каже, що серед клієнтів фірми, які постраждали від безладів та насилля, є як мексиканці, так і американці.Трент Кімболл (президент компанії Texas armouring corporation): “Досі до нас звертались переважно дуже заможні люди, але ситуація у Мексиці настільки погіршилась, що вже й верхівка середнього класу, ба навіть звичайні представники середнього класу, відчувають необхідність захистити себе”.Донедавна таких заходів щодо власної безпеки вживали переважно кінозірки, бізес-магнати та політики. Проте тепер, кажуть представники цієї галузі, до них долучились власники заводів та газет, лікарі та інші люди, які мають власну справу по обидва боки кордону і бояться вбивств, викрадень чи пограбувань автомобілів наркодилерами або ж тими, хто їм заборгував.А тому сьогодні в цій компанії, яка переважно мала справу майже виключно з Bentley та лімузинами, перетворюють на "броньовики" звичайні автомобілі. Однак машини клієнтів отримують не лише загартовані металічні листи, а й шини, що їздять навіть спущеними, та бронескло, яке лише трісне під тиском кулі, але не розлетиться навіть від пострілу М-16, улюбленої зброї контрабандистів наркотиків.Трент Кімболл (президент компанії Texas armouring corporation): “Один з перших пострілів проб'є, ймовірно, два чи три шари скла - загалом їх п'ять з прошарком полікарбонату всередині. Кожна наступна куля розбиватиме черговий шар, доки не проникне всередину. Можливо, шоста, сьома або восьма куля, яка влучить в межах окружності двадцять сантиметрів, проб'є захист”.Пан Форстон каже, що головне у всьому цьому процесі зробити так, щоб автомобіль виглядав як звичайний, в інакшому випадку він автоматично перетворюється на мішень. І хоча перероджений транспорт може зовні нічим не відрізнятись від інших авто, його арсеналу міг би позаздрити сам Джеймс Бонд: це і ручки дверцят, що б'ють током нападників, і металеві колючки, які допоможуть позбутись переслідувачів, і навіть... димова завіса.Компанія Texas Armouring, яка у 70-х роках минулого століття починала з бронювання автомобілів до світових лідерів, переробила у 2008 році близько сотні машин і сподівається вкрити бронею ще 150 цього року.