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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

За кордон поїдемо?

22:45, 20 березня 2009 247

Українських туристів за кордоном цього року поменшає майже на 20%, прогнозують у Державній службі туризму і курортів.

Якщо раніше відпочивати до найпопулярніших країн - Єгипту або Туреччини - їздив, зокрема, й середній клас, то зараз у ці напрямки відлітатимуть переважно заможні туристи, зазначають у турфірмах.Водночас у Державній службі туризму та курортів зауважують, що останнім часом як малі, так і деякі великі компанії почали здавати ліцензії і призупиняти діяльність. Чи призведе така тенденція до укрупнення турфірм, чиновники поки сказати не готові. Єдине, в чому впевнені, так це в тому, що скорочення кількості гравців на ринку виїзного туризму призведе до зменшення потоку надходжень від галузі до державного бюджету.Ольга Соколова (перший заступник голови Держслужби туризму і курортів України): “На сьогоднішній день тільки за минулий тиждень було здано до 70 ліцензій. Виїзд закордон зараз зменшився з туристичною ціллю і ми зараз багато працюємо над тим, щоб підняти внутрішній туризм і в'їзний туризм”.Проте високі ціни та переважно посередній сервіс на курортах Криму навряд чи сприятиме зростанню потоку відпочивальників. Тож чиновники вважають, що українські санаторно-лікувальні установи мають піти шляхом масових курортів Єгипту й Турції і адаптувати ціни до можливостей українців. Тим часом туроператори передрікають - зменшення потоку туристів на закордонні курорти призведе не до повернення людей до вітчизняних здравниць,а до здешевлення іноземних готелів та вартості перевезень.Аркадій Маслов (комерційний директор туристичної компанії): “Зниження ціни на готелі 5 зірок, 4 зірки простежується і це нормальна тенденція, по готельному ринку прогнозуємо зниження ціни на 30% і у перевізників за рахунок здешевіння палива - ми бачимо цю ситуацію взаємовигідною між готелями, операторами і перевізниками”.Тарас Демура (президент Асоціації лідерів туристичного бізнесу України): “Ті люди, які відпочивали дорого, для яких туризм був не предмет розкоші, а першої необхідності, вони можливо не можуть купити собі новий будинок чи автомобіль, але путівку - чому б ні”.Туризм для українця - не товар першої необхідності, наголошують туроператори. Їхати за кордон люди наважуються за умови стабільності національної валюти та впевненості у завтрашньому дні - лише за результатами зимового періоду, турфірми втратили до третини замовлень через вагання клієнтів.
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 20 березня 2009
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