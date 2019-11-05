Гончарук про Держбюджет – 2020: Додаткові ресурси слід шукати не у підвищенні податків

У проєкті бюджету на 2020 рік український уряд не пропонує підвищувати податки, оскільки у цьому не шукає додаткові ресурси.

Як під час презентації документу підкреслив український прем’єр Олексій Гончарук, додаткові ресурси слід чекати не у підвищенні податків, а у ефективності, зменшенні витрат на державу, в боротьбі з корупцією, в зменшенні тіньового сектору економіки.

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Тому поряд із відмовою підвищити податки ми пропонуємо зменшити адміністративні витрати на обслуговування та діяльність уряду та центральних органів виконавчої влади. В середньому на 10%. Тобто ми шукаємо ефективність у собі. Якщо нам потрібно знайти ресурси, ми дивимося на те, яким чином можна зекономити, а не перекладаємо ці проблеми на плечі бізнесу та платників податків,

– наголосив голова Кабміну.

За його словами, це дуже важливий підхід, зокрема й тому, що дуже важливо не продовжувати нарощувати українські борги.

"Ми вважаємо, що борг України та його тиск на бюджет поступово мають зменшуватися", – додав він.

За проєкт бюджету на 2020 рік Верховна Рада проголосувала 18 жовтня. Після того, як парламент направив до уряду свої висновки, а РНБО та комісії щодо розподілу коштів на інвестпроекти ухвалили відповідні рішення, Кабмін ухвалив проєкт Держбюджету – 2020 з доопрацюванням. Після презентації документ мають направити до ВР до другого читання.

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